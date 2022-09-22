Медработникам, работающим с больными, утвердили доплаты в размере 25 % от должностного оклада. Соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.

В документе указано, что доплаты положены врачам, среднему и младшему персоналу, а также работникам с высшим (немедицинским) образованием, работающим в стационарах. Деньги начисляют ежемесячно к должностному окладу за фактически отработанное время как на основной работе, так и по совместительству.

Отмечается, что документ распространяется на трудовые отношения, начиная с 1 июля этого года.