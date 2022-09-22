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    Самарским медикам доплатят за лечение COVID-19

    22.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Трое жителей Самарской области признаны виновными в разбое

    Медработникам, работающим с больными, утвердили доплаты в размере 25 % от должностного оклада. Соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.

    В документе указано, что доплаты положены врачам, среднему и младшему персоналу, а также работникам с высшим (немедицинским) образованием, работающим в стационарах. Деньги начисляют ежемесячно к должностному окладу за фактически отработанное время как на основной работе, так и по совместительству.

    Отмечается, что документ распространяется на трудовые отношения, начиная с 1 июля этого года.

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    Самарским медикам доплатят за лечение COVID-19

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