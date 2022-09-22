Стали известны новые даты по временному перекрытию коммуникаций, сообщает информационный портал samara.kp.

Компания «РКС-Самара» запланировала перенос работ по отключению холодной воды на 28 сентября. Подачу холодного водоснабжения приостановят сразу на нескольких улицах. В их числе: 4-й проезд 3А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Байкальский переулок 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13; Кемеровский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А; Марсовый переулок 1, 3, 4, 4В, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; улица Мориса Тореза, 34а, 36А, 28А, 34Б, 38Б, 40А, 40Б, 44Б, 44А, 44Г, 44В, 67А, 67ак1; Таксомоторный переулок 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.

Жители города, столкнувшиеся с временными неудобствами, смогут получить необходимую воду в бойлере по адресу: 4-й проезд, 16.