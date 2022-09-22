Интенсив для писателей

24 сентября с 15:00 до 19:00

Для тех, кто грезит мечтами выпустить свою книгу или хотя бы написать ее, пройдет серия лекций. Вы узнаете, как продвинуть свое творение в эпоху самиздата, почему стоит писать нон-фикшн, как применить писательские навыки в игровой индустрии и чему могут или не могут научить вас писательские курсы. Спикерами выступят литературный агент Катя Тихонова, автор издательств ЭКСМО и АСТ Марина Индиви, писатель-фантаст Алиса Локалова и другие.

«Нулевая комната»

Ленинградская, 77

Вход свободный по регистрации

(16+)