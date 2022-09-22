На этой пешеходной экскурсии вам расскажут о вкладе женщин в развитие самарского купечества. Речь пойдет о тех девушках, кто смог в XIX-XX веках открыть свой магазин, предприятие, пекарню или школу. Они впервые встали в один ряд с мужчинами и даже конкурировали с ними. Разберемся, как предприимчивым леди это удалось.
«Темный модерн» — выставка, обращенная к темам смерти, души и райского сада в символистском искусстве XIX-XX веков. Эти образы находят отражение в работах современных художников-символистов. В подвале особняка Курлиной вы найдете новую версию уже знакомого стиля в картинах Олега Елагина из Самары, Марии Архиповой из Москвы и самарского объединения НУМЫЖЫ.
В рамках выставки казанского искусства «Озарения» свой перформанс представит Нади Кимельяр. Она медиахудожница, работающая с проекциями, мэппингом и диджитал-графикой. Девушка принимала участие в лаборатории мультимедийного и научно-технологического искусства Tat Cult Lab в 2019 году и в фестивале медиаискусства NUR в 2021.
Историк Татьяна Марцун расскажет о частной торговой школе М. К. Миронова, в которой училась мама Эльдара Рязанова Софья Шустерман. Лектор поделится фактами о Михаиле Миронове, уставе школы, изучаемых предметах. Также вы узнаете, как эта дореволюционная школа связана с фильмом Рязанова «Гусарская баллада».
Это будет последнее мероприятие в этом году на летнике бара. Те, кто решит взять от жизни все, смогут отведать турнирного Жигулевского и побороться за призовой фонд в 7 000 рублей. Запись в сообщениях сообщества. Кстати, в этот же вечер внутри бара выступит комик родом из Самары Сергей Пономаренко. Билеты на его концерт можно найти тут.
Для тех, кто грезит мечтами выпустить свою книгу или хотя бы написать ее, пройдет серия лекций. Вы узнаете, как продвинуть свое творение в эпоху самиздата, почему стоит писать нон-фикшн, как применить писательские навыки в игровой индустрии и чему могут или не могут научить вас писательские курсы. Спикерами выступят литературный агент Катя Тихонова, автор издательств ЭКСМО и АСТ Марина Индиви, писатель-фантаст Алиса Локалова и другие.
Перформативный проект «Таврическая, 25» — лаборатория по «проживанию» сложной поэзии Серебряного века. Все желающие могут принять участие в чтениях стихотворений своих любимых авторов-символистов рубежа XIX-XX веков. Обязательна предварительная запись по телефону 333-24-98. В стоимость билета входит посещение выставки «Темный модерн».
Эта встреча продолжит онлайн рубрику Константина Зацепина «Приключения цвета». В воскресенье Дарья Волкова обсудит с гостями клуба роль красного цвета в мире живописи и его бытование в разные эпохи. Чтобы занять себе место, лучше записаться по телефону 8-902-235-18-60.
На этой неделе можно прийти в арт-кластер «Дом77» и присмотреть себе сезонные вещи. На барахолке будет выставлена теплая одежда: пальто, свитера, шапки, штаны, худи. Также вы найдете там аксессуары, книги и товары для дома. Их можно будет купить по цене бывшего обладателя или обменять на свою вещь.
Три лекции по 20 минут окунут вас в важные культурные феномены XX века, а также в тему психиатрии. Дмитрий Андрамонов расскажет о разбитом поколении битников, Рудольф Голубев раскроет суть русского космизма, а с Антоном Филипповым можно будет поговорить о способах сохранения ментального здоровья.
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