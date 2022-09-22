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    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    22.09.2022

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    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    На этой неделе окунаемся с головой в модерн на выставке, экскурсии и поэтических чтениях. Не забываем и о самообразовании — отправляемся на всевозможные лекции. Ну и куда без отдыха — гуляем по барахолке и участвуем в турнире по бир-понгу.

    Женское предпринимательство

    22 сентября в 18:00

    На этой пешеходной экскурсии вам расскажут о вкладе женщин в развитие самарского купечества. Речь пойдет о тех девушках, кто смог в XIX-XX веках открыть свой магазин, предприятие, пекарню или школу. Они впервые встали в один ряд с мужчинами и даже конкурировали с ними. Разберемся, как предприимчивым леди это удалось.

    Музей имени Алабина
    Ленинская, 142
    Участие — 150 рублей
    (12+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Открытие выставки

    22 сентября в 19:00

    «Темный модерн» — выставка, обращенная к темам смерти, души и райского сада в символистском искусстве XIX-XX веков. Эти образы находят отражение в работах современных художников-символистов. В подвале особняка Курлиной вы найдете новую версию уже знакомого стиля в картинах Олега Елагина из Самары, Марии Архиповой из Москвы и самарского объединения НУМЫЖЫ.

    Музей модерна
    Красноармейская, 15
    Вход свободный, в остальные дни — 100 рублей
    (16+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Визуальный лайв

    23 сентября в 19:00

    В рамках выставки казанского искусства «Озарения» свой перформанс представит Нади Кимельяр. Она медиахудожница, работающая с проекциями, мэппингом и диджитал-графикой. Девушка принимала участие в лаборатории мультимедийного и научно-технологического искусства Tat Cult Lab в 2019 году и в фестивале медиаискусства NUR в 2021.

    Галерея «Виктория»
    Некрасовская, 2
    Вход — 100 рублей
    (0+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Лекция о торговой школе

    23 сентября в 18:30

    Историк Татьяна Марцун расскажет о частной торговой школе М. К. Миронова, в которой училась мама Эльдара Рязанова  Софья Шустерман. Лектор поделится фактами о Михаиле Миронове, уставе школы, изучаемых предметах. Также вы узнаете, как эта дореволюционная школа связана с фильмом Рязанова «Гусарская баллада».

    Музей Эльдара Рязанова
    Фрунзе, 120
    Вход — 150 рублей
    (0+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Турнир по бир-понгу

    24 сентября в 19:00

    Это будет последнее мероприятие в этом году на летнике бара. Те, кто решит взять от жизни все, смогут отведать турнирного Жигулевского и побороться за призовой фонд в 7 000 рублей. Запись в сообщениях сообщества. Кстати, в этот же вечер внутри бара выступит комик родом из Самары Сергей Пономаренко. Билеты на его концерт можно найти тут.

    Бар «Вечно молодой»
    Ленинградская, 77
    Вход участникам — 600 рублей, зрителям — по условиям бара
    (18+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Интенсив для писателей

    24 сентября с 15:00 до 19:00

    Для тех, кто грезит мечтами выпустить свою книгу или хотя бы написать ее, пройдет серия лекций. Вы узнаете, как продвинуть свое творение в эпоху самиздата, почему стоит писать нон-фикшн, как применить писательские навыки в игровой индустрии и чему могут или не могут научить вас писательские курсы. Спикерами выступят литературный агент Катя Тихонова, автор издательств ЭКСМО и АСТ Марина Индиви, писатель-фантаст Алиса Локалова и другие.

    «Нулевая комната»
    Ленинградская, 77
    Вход свободный по регистрации
    (16+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Поэтические чтения

    24 сентября в 16:00

    Перформативный проект «Таврическая, 25» — лаборатория по «проживанию» сложной поэзии Серебряного века. Все желающие могут принять участие в чтениях стихотворений своих любимых авторов-символистов рубежа XIX-XX веков. Обязательна предварительная запись по телефону 333-24-98. В стоимость билета входит посещение выставки «Темный модерн».

    Музей модерна
    Фрунзе, 159
    Вход — 100 рублей
    (16+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Арт-завтрак

    25 сентября в 11:00

    Эта встреча продолжит онлайн рубрику Константина Зацепина «Приключения цвета». В воскресенье Дарья Волкова обсудит с гостями клуба роль красного цвета в мире живописи и его бытование в разные эпохи. Чтобы занять себе место, лучше записаться по телефону 8-902-235-18-60.

    Клуб Третьяковки
    Фрунзе, 102Б
    Вход свободный по записи
    (16+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Барахолка

    25 сентября с 16:00 до 20:00

    На этой неделе можно прийти в арт-кластер «Дом77» и присмотреть себе сезонные вещи. На барахолке будет выставлена теплая одежда: пальто, свитера, шапки, штаны, худи. Также вы найдете там аксессуары, книги и товары для дома. Их можно будет купить по цене бывшего обладателя или обменять на свою вещь.

    «Нулевая комната»
    Ленинградская, 77
    Вход свободный по регистрации
    (16+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

    Барный лекторий

    28 сентября в 19:00

    Три лекции по 20 минут окунут вас в важные культурные феномены XX века, а также в тему психиатрии. Дмитрий Андрамонов расскажет о разбитом поколении битников, Рудольф Голубев раскроет суть русского космизма, а с Антоном Филипповым можно будет поговорить о способах сохранения ментального здоровья.

    Бар «Вечно молодой»
    Ленинградская, 77
    Вход свободный
    (18+)
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

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    ТЭГИ:
    Афиша на неделю: барахолка, интенсив для писателей и барный лекторий

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