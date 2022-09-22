Экстренная посадка самолета перевозчика Red Wings произошла сегодня в Самаре в аэропорту «Курумоч». В момент инцидента авиасудно летело из Нижнего Новгорода в Ереван, сообщает информационный портал citytraffic.

Самолет приземлился в «Курумоче» из-за резкого ухудшения здоровья пассажира в 13:40. На территории взлетного поля его ждала бригада скорой помощи. Однако человек скончался до того, как до него добрались врачи. После этого самолет в 14:50 взлетел и продолжил свой рейс в Ереван.