Ранее стали известны результаты торгов на ремонт внутренних помещений вуза. Он располагается в здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом губернатора («Белый дом»), XIX в.» на пересечении улиц Фрунзе, 167 и Шостаковича, 2. Работы проведут за 10,3 млн рублей, сообщается на официальном сайте госзакупок.

После ремонта в помещениях вуза хотят открыть центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов. Там будет вестись профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности (от саундтреков до подкастов), а также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства.

Все ремонтные работы нужно завершить до 15 декабря этого года.