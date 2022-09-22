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    В Самарском институте культуры появится центр прототипирования музыки и звукового дизайна

    22.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарском институте культуры появится центр прототипирования музыки и звукового дизайна

    Ранее стали известны результаты торгов на ремонт внутренних помещений вуза. Он располагается в здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом губернатора («Белый дом»), XIX в.» на пересечении улиц Фрунзе, 167 и Шостаковича, 2. Работы проведут за 10,3 млн рублей, сообщается на официальном сайте госзакупок.

    После ремонта в помещениях вуза хотят открыть центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов. Там будет вестись профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности (от саундтреков до подкастов), а также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства.

    Все ремонтные работы нужно завершить до 15 декабря этого года.

    ТЭГИ:
    В Самарском институте культуры появится центр прототипирования музыки и звукового дизайна

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