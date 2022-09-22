Женщина получила смертельные травмы при работе на специальном аппарате, сообщает информационный портал samara.kp.

В субботу, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошло чрезвычайное происшествие. Работница выполняла свои обязанности на экструзионно-выдувном аппарате и получила серьезные травмы, которые привели к гибели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Фото: СУ СК по Самарской области