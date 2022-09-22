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    В Самаре на производстве пластмассовых изделий погибла упаковщица

    22.09.2022

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    В Самаре на производстве пластмассовых изделий погибла упаковщица

    Женщина получила смертельные травмы при работе на специальном аппарате, сообщает информационный портал samara.kp.

    В субботу, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошло чрезвычайное происшествие. Работница выполняла свои обязанности на экструзионно-выдувном аппарате и получила серьезные травмы, которые привели к гибели.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Фото: СУ СК по Самарской области

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    В Самаре на производстве пластмассовых изделий погибла упаковщица

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