Женщина получила смертельные травмы при работе на специальном аппарате, сообщает информационный портал samara.kp.
В субботу, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошло чрезвычайное происшествие. Работница выполняла свои обязанности на экструзионно-выдувном аппарате и получила серьезные травмы, которые привели к гибели.
По данному факту было возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Фото: СУ СК по Самарской области
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