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    Сотрудника сотовой компании из Самарской области осудили за продажу абонентских данных

    22.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Сотрудника сотовой компании из Самарской области осудили за продажу абонентских данных

    В Самарской области вынесли приговор сотруднику одного из операторов мобильной связи. Мужчина торговал детализацией звонков, сообщает информационный портал samara.kp.

    Житель региона смог получить доступ к компьютерной информации. Никаких законных оснований у него на это не было. В полученных данных содержалась детализация звонков абонентов. Сотрудник сотовой компании продавал их третьим лицам.

    В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, суд приговорил работника к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

    ТЭГИ:
    Сотрудника сотовой компании из Самарской области осудили за продажу абонентских данных

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