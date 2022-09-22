В Самарской области вынесли приговор сотруднику одного из операторов мобильной связи. Мужчина торговал детализацией звонков, сообщает информационный портал samara.kp.

Житель региона смог получить доступ к компьютерной информации. Никаких законных оснований у него на это не было. В полученных данных содержалась детализация звонков абонентов. Сотрудник сотовой компании продавал их третьим лицам.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, суд приговорил работника к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.