В них будут работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА (доступ в личный кабинет на портале «Госуслуг»).

Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах «Мой дом»:

Железнодорожный район

27 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Аэродромная, 9



Кировский район

23 сентября, 15:.00 – 17:00, ул. Ташкентская, 139

30 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Каховская, 21



Красноглинский район

23 и 30 сентября, 12:00 – 14:00, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, 10



Куйбышевский район

26 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Липяговская, 5



Ленинский район

29 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Садовая, 225



Октябрьский район

29 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833



Промышленный район

22 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Стара-Загора, 114

28 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Ново-Вокзальная, 176



Самарский район

26 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Некрасовская, 62, каб. № 301



Советский район

22 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Советской Армии, 127

28 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Аэродромная, 53