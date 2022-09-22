В них будут работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА (доступ в личный кабинет на портале «Госуслуг»).
Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах «Мой дом»:
Железнодорожный район
27 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Аэродромная, 9
Кировский район
23 сентября, 15:.00 – 17:00, ул. Ташкентская, 139
30 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Каховская, 21
Красноглинский район
23 и 30 сентября, 12:00 – 14:00, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, 10
Куйбышевский район
26 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Липяговская, 5
Ленинский район
29 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Садовая, 225
Октябрьский район
29 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833
Промышленный район
22 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Стара-Загора, 114
28 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Ново-Вокзальная, 176
Самарский район
26 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Некрасовская, 62, каб. № 301
Советский район
22 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Советской Армии, 127
28 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Аэродромная, 53
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