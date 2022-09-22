    Поиск

    В районах Самары создали ресурсные центры «Мой дом»

    22.09.2022

    226

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области дан старт экологической акции

    В них будут работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА (доступ в личный кабинет на портале «Госуслуг»).

    Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах «Мой дом»:

    Железнодорожный район
    27 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Аэродромная, 9

    Кировский район
    23 сентября, 15:.00 – 17:00, ул. Ташкентская, 139
    30 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Каховская, 21

    Красноглинский район
    23 и 30 сентября, 12:00 – 14:00, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, 10

    Куйбышевский район
    26 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Липяговская, 5

    Ленинский район
    29 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Садовая, 225

    Октябрьский район
    29 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833

    Промышленный район
    22 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Стара-Загора, 114
    28 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Ново-Вокзальная, 176

    Самарский район
    26 сентября, 15:00 – 17:00, ул. Некрасовская, 62, каб. № 301

    Советский район
    22 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Советской Армии, 127
    28 сентября, 12:00 – 14:00, ул. Аэродромная, 53

    ТЭГИ:
    В районах Самары создали ресурсные центры «Мой дом»

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации