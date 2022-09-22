21 сентября с площадки № 31 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22», названным в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Эдуардовича Циолковского. К Международной космической станции отправился экипаж из трех человек во главе с командиром корабля Героем России, летчиком-космонавтом РФ Сергеем Прокопьевым. Космическая командировка должна продлиться 188 суток — до 28 марта.

За стартом ракеты-носителя, изготовленной на самарском предприятии РКЦ «Прогресс», вместе гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, членами государственной комиссии, сотрудниками и гендиректором самарского предприятия Дмитрием Барановым наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Уважаемые ракетостроители, разработчики, все участники подготовки и успешного запуска, поздравляю вас с этим важным событием. Отдельно хочу поздравить наших земляков – представителей РКЦ «Прогресс», Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» с очередным успешным стартом. В том, что состоялся очередной успешный старт, конечно огромный вклад всех тружеников РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаша». Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире, — поздравил участников пуска Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Наши ракеты-носители уже много десятилетий служат стране, выводя в космическое пространство пилотируемые и транспортные корабли, автоматические космические аппараты. Сегодня во многом благодаря РКЦ «Прогресс» Самарская область является одним из ведущих ракетно-космических центров России. Предприятие участвовало практически во всех крупнейших программах освоения космоса, включая «лунную», создание многоразовой космической системы «Энергия-Буран», было участником международной миссии «Союз-Аполлон».

За 2021 год АО «РКЦ «Прогресс» обеспечило 22 пусковых кампаний: 5 – с космодрома «Восточный», 12 – с космодрома «Байконур», 4 – с космодрома «Плесецк» и 1 – из Гвианского космического центра. И в сегодняшних непростых условиях предприятие продолжает развиваться, храня уверенность в завтрашнем дне.

— Завтрашний день обеспечен государственными заказами. Ваша работа, ваши смелые решения, ваши идеи нужны нашей стране. По-прежнему космос работает на мир, космос является защитой для нашей страны, а значит, хранит мир на нашей земле. И я хочу пожелать вам крепкого здоровья и новых, по-настоящему космических высот, — обратился к ракетостроителям глава Самарской области.

Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.

Сегодня же глава региона встретился с коллективом Байконурского филиала АО РКЦ «Прогресс» и осмотрел монтажно-испытательный комплекс ракет «Союз-2». Начальник комплекса подготовки космических аппаратов и ракет-носителей Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Дмитрий Семиколенов рассказал главе региона о работе комплекса и процессе подготовки носителя к пуску. Именно здесь, на космодроме, осуществляется финальная сборка ракеты, а также идёт проверка исправности всех систем и датчиков. Вся информация в ходе финальных испытаний, а также о старте ракеты подается на пульт.

Также глава региона встретился с командиром дублирующего экипажа, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко, которого многое связывает с Самарским регионом.

После успешного старта ракеты-носителя прошло построение совместного расчета предприятий госкорпорации Роскосмос. Всех, чьим трудом обеспечиваются пуски ракет-носителей и успешная реализация задач, поставленных главой государства, верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиром Путиным, поздравил гендиректор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов.

Здесь же, на построении, Губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды самарцам — специалистам Байконурского филиала АО «РКЦ «Прогресс»», ПАО «РКК «Энергия»» и АО «ЦЭНКИ». За самоотверженный высокопроизводительный долголетний труд, активное участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивных технологий, успехи в обучении и воспитании молодых рабочих почетным знаком Трудовой Славы был награжден испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 5 разряда Байконурского филиала акционерного общества «РКЦ «Прогресс» Юрий Колюков.

За значительный вклад в развитие авиационно-космического комплекса Самарской области почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области» было присвоено инженеру по испытаниям 1 категории Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Владимиру Генаеву, начальнику бюро Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Татьяне Подгорновой, главному метеорологу – начальнику отдела Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Сергею Смолину.

За личный вклад в подготовку и успешные запуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур в целях реализации государственных программ и международных проектов почетной грамотой губернатра Самарской области были отмечены начальник службы центра испытаний технических комплексов филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры – космического центра «Южный» Иван Козлов, начальник космического испытательного центра, заместитель начальника филиала «Байконур» Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева Василий Овчинников.

21 сентября отмечается православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Глава региона передал руководителю Байконурского филиала РКЦ «Прогресс» Алексею Гуляеву икону Ташлинской Божией матери. Теперь одна из самых почитаемых на самарской земле икон будет храниться в филиале РКЦ.

— Сегодня большой праздник Рождества Богородицы, и я привез вам икону Ташлинской Божией матери, которая 21 октября 1917 года была явлена на самарской земле. И сегодня мы обустраиваем Ташлинскую обитель, многое уже сделали и хотим, чтобы это был настоящий паломнический туристический центр. Уверен, так и будет, — сказал губернатор. – Хотелось бы, чтобы Божья помощь и помощь Богородицы всегда была свами.

Общаясь с коллективом Байконурского филиала РКЦ «Прогресс», Дмитрий Азаров подчеркнул, что самарцы гордятся своей космической историей, ощущают свою причастность и гордятся успехами РКЦ «Прогресс».

— Все самарцы вами гордятся – вне зависимости от того, из Самарской области вы или с Байконура. Когда я приезжаю в самые отдаленные уголки нашей области, меня спрашивают: как там РКЦ «Прогресс», как там наш космос. Это осознание своей причастности к великой космической истории нашей страны живет в сердцах жителей Самарской области, и это поддерживается вашими успехами и достижениями, — подчеркнул глава Самарской области.

— Для РКЦ «Прогресс» и Байконурского филиала очень важно понимать, что руководство области и люди Самарской области следят за нашей работой и успехами, — ответил от лица коллектива Дмитрий Баранов.

Фото: Юлия Рубцова