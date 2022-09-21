Накануне там прошла акция «Мы чистим мир». Во время нее волонтеры провели генеральную уборку прибрежной зоны острова Поджабный (Проран).

Как сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале, департамент городского хозяйства и экологии предоставил инвентарь и расходные материалы (мешки для мусора и перчатки).

В итоге с острова вывезли более 300 мешков мусора. Также активисты высадили там 40 саженцев сибирской сосны.

Фото обложки: t.me/adm_samara