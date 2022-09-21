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    На острове Проран собрали более 300 мешков мусора

    21.09.2022

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    На острове Проран собрали более 300 мешков мусора

    Накануне там прошла акция «Мы чистим мир». Во время нее волонтеры провели генеральную уборку прибрежной зоны острова Поджабный (Проран).

    Как сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале, департамент городского хозяйства и экологии предоставил инвентарь и расходные материалы (мешки для мусора и перчатки).

    В итоге с острова вывезли более 300 мешков мусора. Также активисты высадили там 40 саженцев сибирской сосны.

    Фото обложки: t.me/adm_samara

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    На острове Проран собрали более 300 мешков мусора

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