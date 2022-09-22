11 сентября в рамках празднования Дня города в стенах Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича состоялось торжественное городское собрание. Глава города Елена Лапушкина и председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев в этот день наградили людей, внесших значительный вклад в развитие губернской столицы. В их числе главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии региональной Общественной палаты по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту Александр Муравец.

Повезло учиться у великих людей

— Мои родители были очень далеки от медицины. При этом и мама, и папа поощряли мой выбор, который я сделал довольно осознанно, на стыке средней и старшей школы.

О своем решении я никогда не жалел. Годы в вузе стали определяющим моментом в моей жизни. Я отношусь к тому счастливому поколению, которому довелось учиться у великих людей, общаться с абсолютными мировыми легендами, такими как Георгий Львович Ратнер, Николай Михайлович Аминев, Игорь Борисович Солдатов — всех невозможно перечислить. Но моим главным учителем стал Вениамин Николаевич Фатенков, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Именно он во второй половине 70-х годов после многочисленных экспериментов сформулировал положения новой теории биомеханики сердца.

Какие-то сомнения по поводу жизненного пути могли быть до поступления в куйбышевский мединститут, а после встречи с такими титанами медицины никаких вопросов быть не могло и не было. В моем профессиональном становлении эти, без преувеличения, великие люди сыграли очень важную роль.

Здравоохранение в приоритете

С первого и до последнего дня обучения, а затем в ординатуре и аспирантуре я специализировался на одной кафедре — пропедевтической терапии, где и защитил кандидатскую диссертацию. После окончания университета я остался на кафедре ассистентом, преподавал, работал врачом-ординатором.

Потом настали сложные времена. Какое-то время работал в фармбизнесе, был медицинским советником в крупной фармацевтической компании. И все-таки ближе оказалась некоммерческая деятельность. Я создал достаточно крупный фонд по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Он до сих пор существует. Просто понял, что предпринимательство — не мое, и по достаточно сложной траектории начал возвращаться в здравоохранение.

Именно на этом этапе я стал плотно заниматься вопросами профилактики. Специализированные программы, разработанные совместно с министерством обороны Российской Федерации тогда, в фонде, до сих пор используются в нашей армии. Этим я могу гордиться: в моем кабинете и сейчас на почетном месте висит благодарность Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РФ.

В какой-то момент я понял, что именно как врач, работая в системе здравоохранения, я смогу и сделать больше, и пользу принести более значимую. Так в моей жизни появился Центр медицинской профилактики, в который я пришел на должность заместителя главного врача, а шесть лет назад возглавил.

Работать по-новому

В 2019 году в стране стала активно развиваться концепция общественного здоровья, которая во многом расширила понятие медицинской профилактики. Наш центр принимал и принимает активное участие в реализации мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» на территории Самарской области. Помимо обычной работы по профилактике курения, злоупотребления алкоголем, формированию физической активности мы стали активно взаимодействовать с некоммерческими организациями, муниципалитетами, крупнейшими предприятиями, чтобы вместе создавать муниципальные и корпоративные программы общественного здоровья.

Кроме того, при большой поддержке нашего регионального министерства здравоохранения мы существенно изменили структуру центра. В состав нашего учреждения вошли межмуниципальные центры общественного здоровья в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске для повышения доступности профилактической медицинской помощи жителям области.

Борьба с мифами

В 2020 году началась пандемия. С распространением новой коронавирусной инфекции изменилась, наверное, жизнь каждого самарца. Нам пришлось кардинально реформировать свою деятельность в информационном поле: 80% ресурсов было брошено на профилактику COVID-19 и формирование приверженности к вакцинации.

В Самаре для достижения этих целей был выбран достаточно инновационный подход, он был отмечен даже на федеральном уровне. Мы не столько говорили о пользе прививки, сколько настойчиво и агрессивно развеивали все мифы, бытовавшие в обществе. Для медика их ложность совершенно очевидна, но ведь большая часть населения не врачи. Передающиеся из уст в уста слухи кажутся им вполне правдоподобными. Спросить мнение у специалиста может не каждый. Если активно не прорабатывать эти моменты, люди останутся в заблуждении. Более того, они в нем утвердятся, думая: специалисты об этом даже не говорят, наверное, боятся, скрывают правду. На самом же деле такие мифы опровергаются легко и убедительно. Врачи часто их не развенчивают именно потому, что для них все просто и понятно, как дважды два. В общем, мы выбрали такую линию поведения, и нас услышали.

Расслабляться рано

Ситуация с короновирусной инфекцией остается напряженной. Мы видим рост — и очень быстрый рост — заболеваемости. При этом тяжелых случаев пока немного, но и в этом есть определенная ловушка. Может создаться ощущение ложной безопасности.

Нынешняя относительная легкость во многом связана с тем, как много сделано на предыдущих этапах. Именно поэтому стало меньше летальных случаев. Недавно мы проанализировали самарскую базу данных, нашу областную статистику и выяснили, что смертность от коронавируса среди вакцинированных пациентов в 22 раза ниже, что соответствует 95%-ной эффективности. Это колоссальный показатель.

Наша задача сейчас — не запугивая население, убедить, что расслабляться еще рано, объяснить необходимость повторной вакцинации: зачем это делать каждые шесть месяцев, обсудить все опасения, ответить на вопросы.

Продуктивное взаимодействие

Самара — это областная столица и лидер в формировании общественного здоровья по множеству направлений. Одно из них — первичная профилактика. Это работа с подрастающим поколением по профилактике зависимостей, привлечению к здоровому образу жизни. Второе — помощь наиболее уязвимым слоям населения, потребителям и бывшим потребителям наркотиков, людям, живущим с ВИЧ.

В Самаре очень много организаций, практикующих инновационные подходы к физической активности. Очень сильная школа скандинавской ходьбы, ходьбы русских странников. Вместе с некоммерческими структурами мы разработали комплексы производственной гимнастики, создали портал «Курс выживания домоседа» для людей, находящихся на самоизоляции: как не нервничать, как питаться, как двигаться. Много организаций, работающих с особыми детьми, людьми с ограниченными возможностями, пожилыми — всего не перечислить. Наше самарское ноу-хау — постоянное обучение некоммерческих организаций на базе Центра общественного здоровья. Это позволяет им и с нами, медиками, говорить на нашем языке, и больше пользы приносить людям, и чаще выигрывать гранты. Здесь очень важны помощь и координация со стороны Общественной палаты Самарской области. В этой большой работе нас также поддерживают областное правительство, министерство здравоохранения во главе с Арменом Сисаковичем Беняном и власти на местах.

Работа с муниципалитетами чрезвычайно нужная, но при этом новая и непростая. На первых порах было достаточно сложно с некоторыми их них найти взаимопонимание, хотя было очевидно, что многие мероприятия без поддержки городских или сельских властей реализованы быть не могут. Хочется подчеркнуть: если что-то делается в губернской столице, то это постепенно распространится по всему региону. Роль Самары как лидера в процессе формирования общественного здоровья чрезвычайно важна. Я очень рад, что с городской администрацией и многими муниципальными предприятиями в период пандемии у нас сложилось такое продуктивное общение: они поняли, что могут стать проводниками полезной информации. Как яркий пример могу привести работу в ряде районов Самары с гражданскими активистами и социальными работниками по обучению их технологиям взаимодействия с пожилыми людьми для привлечения их к вакцинации. Думаю, эта совместная работа и была отмечена в День города. Мы действительно друзья с администрацией Самары. И полученная награда для меня очень важна и дорога.