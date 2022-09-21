25 сентября 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14А) состоится творческая встреча с современной российской писательницей, сценаристкой, переводчицей и радиоведущей Татьяной Устиновой.

Она входит в тройку самых читаемых авторов России по итогам опроса ВЦИОМ, а также является лауреатом многочисленных премий. На встрече писательница расскажет, как создавались ее художественные тексты, поделится взглядом на современные литературные тенденции и ответит на вопросы читателей.

Возрастное ограничение 16+.

Фото: Самарская областная научная библиотека