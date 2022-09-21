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    В Самарской библиотеке пройдет встреча с писательницей Татьяной Устиновой

    21.09.2022

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    В Самарской библиотеке пройдет встреча с писательницей Татьяной Устиновой

    25 сентября 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14А) состоится творческая встреча с современной российской писательницей, сценаристкой, переводчицей и радиоведущей Татьяной Устиновой.

    Она входит в тройку самых читаемых авторов России по итогам опроса ВЦИОМ, а также является лауреатом многочисленных премий. На встрече писательница расскажет, как создавались ее художественные тексты, поделится взглядом на современные литературные тенденции и ответит на вопросы читателей.

    Возрастное ограничение 16+.

    Фото: Самарская областная научная библиотека

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    В Самарской библиотеке пройдет встреча с писательницей Татьяной Устиновой

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