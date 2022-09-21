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    Самарцам прочитают цикл лекций о креативных проектах

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам прочитают цикл лекций о креативных проектах

    Три лекции (16+) пройдут в четверг, 22 сентября, в «Нулевой комнате» (Ленинградская, 77), пишет drugoigorod.ru.

    В 18:00 художник Артем Филатов расскажет о проекте «Сад имени», созданном на территории Нижегородского крематория. Это ботанический сад, где посетители могут посвятить растение умершему близкому человеку. Автор поделится своим опытом подготовки проекта и расскажет о формах взаимодействия художника с институциями, их совместной работе с «трудными» темами. Лекция пройдет в формате вебинара. Вход по регистрации.

    В 19:00 искусствовед, куратор и соосновательница ЦСИ «Терминал» (Нижний Новгород) Майя Ковальски прочитает лекцию «С чего начинать креативные инициативы?» Она расскажет об опыте запусков различных проектов и практиках работы над фестивалями стрит-арта, выставочными пространствами. Вход по регистрации.

    В 20:00 на лекции «PR культурных событий в регионе» Даша Колосова расскажет о самых ярких pr-кейсах международного фестиваля медиаискусства INTERVALS, PR-продюсером которого она являлась. На обсуждении поднимут вопросы, как выстроить коммуникационную стратегию фестиваля, какие инфопартнеры нужны событию в регионе, и что делать, чтобы крутые медиа написали о вас, а журналисты из столичных изданий влюбились и приехали на фестиваль. Вход по регистрации.

    ТЭГИ:
    Самарцам прочитают цикл лекций о креативных проектах

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