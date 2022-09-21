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    Самарские велогонщики привезли медали с чемпионата России

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Всероссийские соревнования среди мужчин по велоспорту на шоссе в многодневной гонке прошли в рамках международной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», пишет sovainfo.ru. В ней приняли участие 56 гонщиков из 15 регионов России, из Белоруссии и Казахстана. Велосипедисты проехали 910 километров по Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольскому краю, Карачаево-Черкессии и Адыгеи.

    Сборную Самарской области представляли девять велосипедистов из спортшколы олимпийского резерва № 7. Артем Ныч выиграл второй, третий, шестой, девятый этап многодневки и в итоге заработал «золото», победив в общем зачете гонки «Дружба народов Северного Кавказа» и чемпионата России в дисциплине «многодневная гонка». Еще один самарец Роман Майкин выиграл несколько этапов многодневки и занял третье место в общем зачете. Также спортсмен стал лучшим в классификации «горный гонщик».

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    Самарские велогонщики привезли медали с чемпионата России

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