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    Чемпионат по арт-фехтованию впервые пройдет в Тольятти

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Чемпионат по арт-фехтованию впервые пройдет в Тольятти

    Соревнования назначены на 24 и 25 сентября, пишет citytraffic.ru. В актовом зале Тольяттинского госуниверситета пройдут поединки, которые продемонстрируют черты исторического и национального фехтования, в том числе в определенном антураже.

    Также в рамках чемпионата известный фехтмейстер Алексей Бесфальный проведет мастер-класс по судейству.

    А 4 и 5 ноября на базе ТГУ впервые в истории региона пройдут чемпионат и первенство Самарской области по арт-фехтованию в рамках спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава».

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    Чемпионат по арт-фехтованию впервые пройдет в Тольятти

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