Соревнования назначены на 24 и 25 сентября, пишет citytraffic.ru. В актовом зале Тольяттинского госуниверситета пройдут поединки, которые продемонстрируют черты исторического и национального фехтования, в том числе в определенном антураже.

Также в рамках чемпионата известный фехтмейстер Алексей Бесфальный проведет мастер-класс по судейству.

А 4 и 5 ноября на базе ТГУ впервые в истории региона пройдут чемпионат и первенство Самарской области по арт-фехтованию в рамках спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава».