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    Для самарцев проведут книжную ярмарку от издательства МИФ

    22.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Для самарцев проведут книжную ярмарку от издательства МИФ

    Она пройдет в эти выходные, 24 и 25 сентября, с 11:00 до 20:00 в галерее «Виктория» (Некрасовская, 2), пишет drugoigorod.ru. Издательство МИФ приготовило множество книг по цене от 350 рублей.

    Организаторы ярмарки (0+) сообщили, что будет много новинок, бестселлеров по психологии и бизнесу, редкие экземпляры, которые уже не найти в книжных магазинах. Еще представят книги о личной эффективности, искусстве, романы и детективы от «МИФ.Прозы», а также комиксы и литературу для детей.

    ТЭГИ:
    Для самарцев проведут книжную ярмарку от издательства МИФ

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