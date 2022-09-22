Квест «Культурный код» организует Самарская областная библиотека для жителей возрастом от 16 лет. Он состоится в четверг, 22 сентября, в 11:00, пишет samara.kp.ru.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, все локации будут связаны с культурным наследием Самары. За три часа участники будут отгадывать зашифрованные улицы, скверы и памятники города, а также построят свой городской маршрут.

В квесте могут принять участие команды от 3 до 5 человек, а также семьи с детьми. Каждому участнику необходимо быть зарегистрированным в библиотеке. Если читательского билета нет, надо взять с собой паспорт и сделать это в день игры. Три команды-победительницы получат ценные призы.