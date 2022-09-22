    Поиск

    В Самаре пройдет культурный квест для молодежи

    22.09.2022

    233

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре пройдет культурный квест для молодежи

    Квест «Культурный код» организует Самарская областная библиотека для жителей возрастом от 16 лет. Он состоится в четверг, 22 сентября, в 11:00, пишет samara.kp.ru.

    Как сообщили в региональном министерстве культуры, все локации будут связаны с культурным наследием Самары. За три часа участники будут отгадывать зашифрованные улицы, скверы и памятники города, а также построят свой городской маршрут.

    В квесте могут принять участие команды от 3 до 5 человек, а также семьи с детьми. Каждому участнику необходимо быть зарегистрированным в библиотеке. Если читательского билета нет, надо взять с собой паспорт и сделать это в день игры. Три команды-победительницы получат ценные призы.

    ТЭГИ:
    В Самаре пройдет культурный квест для молодежи

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации