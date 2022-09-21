22.09.2022
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Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 115, 117 в городском округе Самара, к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №366 от 08.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 115, 117 в Промышленном районе городского округа Самара». Чертеж межевания территории.
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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