Еженедельно по понедельникам и средам на воздушных судах Boeing B-737 авиаперелеты будет осуществлять компания UTair, сообщает информационный портал samaragis.

В понедельник самолет будет вылетать в 8:25, обратный рейс отправляется из Самары в 11:45 и прибывает на Ямал в 15:50. В среду полет начнется в 16:45, обратный перелет будет выполняться уже в четверг вылетом из Самары в 6:25, прибудет самолет в 10:30.

Для каждого региона время местное. Из одного города в другой теперь можно будет добраться за 3 часа 20 минут.