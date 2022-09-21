    Поиск

    Из Самары будут летать новые прямые авиарейсы в Новый Уренгой

    21.09.2022

    467

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Из Самары будут летать новые прямые авиарейсы в Новый Уренгой

    Еженедельно по понедельникам и средам на воздушных судах Boeing B-737 авиаперелеты будет осуществлять компания UTair, сообщает информационный портал samaragis.

    В понедельник самолет будет вылетать в 8:25, обратный рейс отправляется из Самары в 11:45 и прибывает на Ямал в 15:50. В среду полет начнется в 16:45, обратный перелет будет выполняться уже в четверг вылетом из Самары в 6:25, прибудет самолет в 10:30.

    Для каждого региона время местное. Из одного города в другой теперь можно будет добраться за 3 часа 20 минут.

    ТЭГИ:
    Из Самары будут летать новые прямые авиарейсы в Новый Уренгой

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации