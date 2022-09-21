22.09.2022
418
Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №74 от 14.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновской, Ленинской, Рабочей, Садовой»»
Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Текстовая часть
Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Чертеж межевания территории
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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