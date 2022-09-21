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    Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №73 от 14.09.2022 г.

    22.09.2022

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    Автор:

    Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №73 от 14.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской, Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара»»

    Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Текстовая часть

    Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Чертеж межевания территории

    ТЭГИ:
    Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №73 от 14.09.2022 г.

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