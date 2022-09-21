22.09.2022
422
Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №73 от 14.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской, Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара»»
Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Текстовая часть
Том 1. Проект межевания территории. Утверждаемая часть. Чертеж межевания территории
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Комментарии
0 комментариев