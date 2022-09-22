25 сентября 2022 года в 10:00 в комплексе МТЛ «Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоится церемония открытия межнационального спортивного турнира «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA».

Основная цель мероприятия — укрепление межнациональных связей на территории Самарской области. Кроме того, соревнование поспособствует популяризации сётокан каратэ и повышению интереса к спорту в целом. В турнире примут участие спортсмены из из городов Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкирия. Также в Самару приедут делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, борцы из Узбекистана, Кабардино-Балкарии, Казахстана.

Программа спортивного мероприятия:

— 09:00 – 09:30 – заседание главной судейской коллегии и судейский брифинг;

— 10:30 – начало соревнований (ката, кумитэ иппон, кумитэ нихон, командное кумитэ);

— 19:00 – окончание мероприятия.

Фото: сайт администрации Самары