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    В Самаре пройдет турнир по сётокан каратэ

    22.09.2022

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    В Самаре пройдет турнир по сётокан каратэ

    25 сентября 2022 года в 10:00 в комплексе МТЛ «Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоится церемония открытия межнационального спортивного турнира «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA».

    Основная цель мероприятия — укрепление межнациональных связей на территории Самарской области. Кроме того, соревнование поспособствует популяризации сётокан каратэ и повышению интереса к спорту в целом. В турнире примут участие спортсмены из из городов Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкирия. Также в Самару приедут делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, борцы из Узбекистана, Кабардино-Балкарии, Казахстана.

    Программа спортивного мероприятия:

    — 09:00 – 09:30 – заседание главной судейской коллегии и судейский брифинг;

    — 10:30 – начало соревнований (катакумитэ иппонкумитэ нихонкомандное кумитэ);

    — 19:00 – окончание мероприятия.

    Фото: сайт администрации Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре пройдет турнир по сётокан каратэ

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