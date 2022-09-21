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    В Самарском Дворце ветеранов отметили праздник конца лета

    21.09.2022

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    В Самарском Дворце ветеранов отметили праздник конца лета

    Там прошли осенины. Участники праздника могли посоревноваться в творческих конкурсах, сделать памятные снимки в фотозоне, попробовать блюда из сезонных овощей, оценить заготовки и выпить чай с душистыми травами. После состоялся концерт.

    – Из-за коронавируса два года подряд мы проводили праздник в онлайн-формате, а сейчас люди наконец встретились вживую. Очень хорошо, что каждый получает возможность пообщаться, показать себя и послушать концерт, – рассказала председатель городского общества инвалидов Инна Бариль

    Все участники получили подарочные карты и другие приятные призы. Об этом сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов.

     –  Это не только радость общения, но еще и соревнование. Каждый показывает, у кого урожай богаче, у кого композиция интереснее. Люди приходят сюда поделиться своими достижениями и посмотреть на результаты труда других. К празднику активисты готовят и творческие выступления. Мы собрались проводить лето и встретить осень. Поблагодарить природу за те дары, которые она нам дала. И конечно же, встретиться после летних отпусков друг с другом, улыбнуться, пожелать здоровья и наметить планы для новых встреч. Поэтому такие мероприятия – это всегда праздник, – отметила директор Дворца ветеранов Ольга Баранова.

    Фото обложки: региональный портал нацпроектов


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    В Самарском Дворце ветеранов отметили праздник конца лета

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