Там прошли осенины. Участники праздника могли посоревноваться в творческих конкурсах, сделать памятные снимки в фотозоне, попробовать блюда из сезонных овощей, оценить заготовки и выпить чай с душистыми травами. После состоялся концерт.

– Из-за коронавируса два года подряд мы проводили праздник в онлайн-формате, а сейчас люди наконец встретились вживую. Очень хорошо, что каждый получает возможность пообщаться, показать себя и послушать концерт, – рассказала председатель городского общества инвалидов Инна Бариль.

Все участники получили подарочные карты и другие приятные призы. Об этом сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов.

– Это не только радость общения, но еще и соревнование. Каждый показывает, у кого урожай богаче, у кого композиция интереснее. Люди приходят сюда поделиться своими достижениями и посмотреть на результаты труда других. К празднику активисты готовят и творческие выступления. Мы собрались проводить лето и встретить осень. Поблагодарить природу за те дары, которые она нам дала. И конечно же, встретиться после летних отпусков друг с другом, улыбнуться, пожелать здоровья и наметить планы для новых встреч. Поэтому такие мероприятия – это всегда праздник, – отметила директор Дворца ветеранов Ольга Баранова.

Фото обложки: региональный портал нацпроектов





