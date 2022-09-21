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    В Загородном парке прошел фестиваль здоровья

    21.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Загородном парке прошел фестиваль здоровья

    Он состоялся в минувшее воскресенье. На нем побывало более сотни самарцев. Для них были организованы лекции, мастер-классы, а также бесплатные консультации специалистов.

    Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, весь день в парке работали мобильные пункты быстрой диагностики: флюорография, маммография и детская стоматология. Здесь же можно было пройти вакцинацию от коронавируса. Рядом, в специально оборудованном лектории, ведущие специалисты здравоохранения рассказывали о первой помощи при инсульте и инфаркте, действенных механизмах «антистарения» и ранней диагностике онкологии.

    На «Аллее клиник» были представлены государственные и частные медицинские центры. Их сотрудники рассказывали о возможностях учреждений, проводили диагностику и отвечали на вопросы посетителей. 

    Начался фестиваль с общей зарядки, которую провели самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы. Затем инструкторы клуба «Доброходы» предложили всем желающим постичь азы скандинавской ходьбы. На мини-футбольной площадке состоялся турнир среди детских городских команд, после чего ветераны ФК «Крылья Советов» провели автограф-сессию.

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    В Загородном парке прошел фестиваль здоровья

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