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    Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №113 от 20.09.2022 г.

    22.09.2022

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    Автор:

    Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №113 от 20.09.2022 г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

    Приложения

    ТЭГИ:
    Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №113 от 20.09.2022 г.

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