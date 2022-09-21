22.09.2022
440
Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №113 от 20.09.2022 г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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