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    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    21.09.2022

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    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    В Самаре открывается все больше классных заведений. На этой неделе можно протестировать новое бистро в недавно открывшемся арт-кластере «Станкозавод». А все остальные кафе спешат предложить гостям сезонное меню, которое будет доступно только этой осенью. Готовим свои кошельки и отправляемся на дегустацию.

    Открытие заведения

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    В новом арт-кластере «Станкозавод» появился резидент под названием «ЗоЗо Бистро». Это заведение открыли создатели кафе «То самое тесто». В меню вы найдете десерты с разными видами тартов и круассанов, римскую пиццу пяти видов, всевозможные завтраки, а также авторский кофе. Ассортимент блюд будет расширяться, скоро появится и алкогольная карта. Бистро готово встречать вас ретроатмосферой советского периода каждый день с 9:00 до 21:00.

    Адрес: Куйбышева, 128/1

    Осенние новинки

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    С 22 сентября в ресторане «Чиполучо» можно будет попробовать новые блюда. Шеф-повар подготовил для гостей вкусные брускетты: с моцареллой и томатами, с мидиями и итальянским лардо, с ростбифом и малосольными огурцами. Кроме этого, вас ждут тартар из тунца со страчателлой, подающийся в целом томате, телятина с соусом вителло тонатто, маслом ндуи и малиной и многое другое.

    Адреса: Молодогвардейская, 182
    Ново-Садовая, 142
    Южное шоссе, 5
    Проспект Кирова, 147

    Новые круассаны

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Если вам хочется чего-то воздушного из слоеного теста, отправляйтесь в «Корж». Тут на витрине расположились новенькие вкусные друзья: круассан с заварным и карамельно-кофейным кремом, круассан с малиновым конфи и ванильным заварным кремом, круассан с пюре из голубики под белым шоколадом и круассан с шоколадно-ореховой начинкой и украшением из темного шоколада. Цена каждого — 195 рублей.

    Адреса: Ново-Садовая, 106Б
    Ульяновская, 19
    Самарская, 270
    Дачная, 2к2
    Льва Толстого, 30Б

    Испанская осень

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Все рестораны стремятся удивить своих гостей сезонными обновлениями. «Коза Тапас» не исключение. Для идеального осеннего вечера закажите тапас с кремом из цветной капусты, хамоном и трюфельным маслом (120 рублей), печеный перец с анчоусами (320 рублей), салат с курицей и хрустящими баклажанами (380 рублей) и томленые говяжьи ребра с писто манчего (690 рублей).

    Адрес: Самарская, 161

    Согревающие напитки

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Куда же сырой осенью без горячего питья? Многие заведения позаботились о вашем комфорте и добавили в меню новые напитки. В «Корже» найдете лавандовый и сырный раф, пряный какао, шоколадно-ореховый мокко и фильтр-кофе с пряной малиной. В «Едатеке» подготовили алкогольные глинтвейны — цитрусовый, с вишней и апельсином, с облепихой и медом. А «Коза Бистро» согреет фирменным чаем с облепихой, имбирем и лимоном, с ягодами и мятой, с манго и апельсином, а также с бергамотом, малиной и розовым перцем.

    Адреса: Ново-Садовая, 106Б («Корж»)
    Молодогвардейская, 204 («Едатека»)
    Самарская, 203 («Коза Бистро»)

    Невинный ужин

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Бренд бар-менеджер ресторана Robbi Александр Булавцев приглашает всех на дегустацию. Сегодня, 21 сентября, в 19:30 он познакомит вас с пятью видами российских вин из новой винодельни. По желанию можно будет сопроводить свой вечер итальянской кухней. Стоимость участия — 1 000 рублей. 

    Адрес: Куйбышева, 95

    Сезонные блюда

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Повара «Гастромании» тоже приготовили деликатесные новшества для гурманов на эту осень. Теперь в меню можно найти запеченный камамбер с инжиром, пасту с лисичками и красной икрой, а также тыквенный суп с камчатским крабом. Грибы, фрукты и овощи — главный акцент и изюминка новых блюд.

    Адрес:
    Арцыбушевская, 45

    Акционные раки

    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

    Скоро заканчивается сезон раков, поэтому для ценителей бар-гриль «МясО» подготовил вкусную акцию. Спешите заказать килограмм раков с укропом и лимоном за 1 700 рублей. В подарок будет приятный бонус — стакан пенного. 

    Адрес: Садовая, 176

    Фотографии из соцсетей заведений
    Фото обложки: unsplash.com Elena Leya

    ТЭГИ:
    Кухмистерская: новое бистро, невинный ужин и море осенних блюд

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