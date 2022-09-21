21.09.2022
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В новом арт-кластере «Станкозавод» появился резидент под названием «ЗоЗо Бистро». Это заведение открыли создатели кафе «То самое тесто». В меню вы найдете десерты с разными видами тартов и круассанов, римскую пиццу пяти видов, всевозможные завтраки, а также авторский кофе. Ассортимент блюд будет расширяться, скоро появится и алкогольная карта. Бистро готово встречать вас ретроатмосферой советского периода каждый день с 9:00 до 21:00.
С 22 сентября в ресторане «Чиполучо» можно будет попробовать новые блюда. Шеф-повар подготовил для гостей вкусные брускетты: с моцареллой и томатами, с мидиями и итальянским лардо, с ростбифом и малосольными огурцами. Кроме этого, вас ждут тартар из тунца со страчателлой, подающийся в целом томате, телятина с соусом вителло тонатто, маслом ндуи и малиной и многое другое.
Если вам хочется чего-то воздушного из слоеного теста, отправляйтесь в «Корж». Тут на витрине расположились новенькие вкусные друзья: круассан с заварным и карамельно-кофейным кремом, круассан с малиновым конфи и ванильным заварным кремом, круассан с пюре из голубики под белым шоколадом и круассан с шоколадно-ореховой начинкой и украшением из темного шоколада. Цена каждого — 195 рублей.
Все рестораны стремятся удивить своих гостей сезонными обновлениями. «Коза Тапас» не исключение. Для идеального осеннего вечера закажите тапас с кремом из цветной капусты, хамоном и трюфельным маслом (120 рублей), печеный перец с анчоусами (320 рублей), салат с курицей и хрустящими баклажанами (380 рублей) и томленые говяжьи ребра с писто манчего (690 рублей).
Куда же сырой осенью без горячего питья? Многие заведения позаботились о вашем комфорте и добавили в меню новые напитки. В «Корже» найдете лавандовый и сырный раф, пряный какао, шоколадно-ореховый мокко и фильтр-кофе с пряной малиной. В «Едатеке» подготовили алкогольные глинтвейны — цитрусовый, с вишней и апельсином, с облепихой и медом. А «Коза Бистро» согреет фирменным чаем с облепихой, имбирем и лимоном, с ягодами и мятой, с манго и апельсином, а также с бергамотом, малиной и розовым перцем.
Бренд бар-менеджер ресторана Robbi Александр Булавцев приглашает всех на дегустацию. Сегодня, 21 сентября, в 19:30 он познакомит вас с пятью видами российских вин из новой винодельни. По желанию можно будет сопроводить свой вечер итальянской кухней. Стоимость участия — 1 000 рублей.
Повара «Гастромании» тоже приготовили деликатесные новшества для гурманов на эту осень. Теперь в меню можно найти запеченный камамбер с инжиром, пасту с лисичками и красной икрой, а также тыквенный суп с камчатским крабом. Грибы, фрукты и овощи — главный акцент и изюминка новых блюд.
Скоро заканчивается сезон раков, поэтому для ценителей бар-гриль «МясО» подготовил вкусную акцию. Спешите заказать килограмм раков с укропом и лимоном за 1 700 рублей. В подарок будет приятный бонус — стакан пенного.
Фотографии из соцсетей заведений
Фото обложки: unsplash.com Elena Leya
Кухмистерская
Кухмистерская
Кухмистерская
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