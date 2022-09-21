Куда же сырой осенью без горячего питья? Многие заведения позаботились о вашем комфорте и добавили в меню новые напитки. В «Корже» найдете лавандовый и сырный раф, пряный какао, шоколадно-ореховый мокко и фильтр-кофе с пряной малиной. В «Едатеке» подготовили алкогольные глинтвейны — цитрусовый, с вишней и апельсином, с облепихой и медом. А «Коза Бистро» согреет фирменным чаем с облепихой, имбирем и лимоном, с ягодами и мятой, с манго и апельсином, а также с бергамотом, малиной и розовым перцем.