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    В Самарской области хотят учредить две новые награды

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области хотят учредить две новые награды

    Это сделают по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в губдуму, пишет ИА «Волга Ньюс».

    В документе указано, что почетным знаком Нестора Постникова будут награждать за значительный вклад в организацию оказания медпомощи населению Самарской области, подготовку кадров, научную и иную деятельность, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением высококачественных социальных услуг, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и больниц.

    Почетный знак Николая Семенова будет присваиваться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, успешном внедрении и использовании разработок в производстве, развитии и осуществлении деятельности в вузах с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, а также повышение престижа образовательных учреждений Самарской области.

    В проекте документа уточняется, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования. Он прошел антикоррупционную экспертизу.

    ТЭГИ:
    В Самарской области хотят учредить две новые награды

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