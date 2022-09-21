Это сделают по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в губдуму, пишет ИА «Волга Ньюс».

В документе указано, что почетным знаком Нестора Постникова будут награждать за значительный вклад в организацию оказания медпомощи населению Самарской области, подготовку кадров, научную и иную деятельность, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением высококачественных социальных услуг, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и больниц.

Почетный знак Николая Семенова будет присваиваться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, успешном внедрении и использовании разработок в производстве, развитии и осуществлении деятельности в вузах с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, а также повышение престижа образовательных учреждений Самарской области.

В проекте документа уточняется, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования. Он прошел антикоррупционную экспертизу.