Во вторник, 20 сентября, около 22:20 в Самаре произошел пожар в доме 18 на ул. Осипенко, сообщает информационный портал volga.news со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире произошло возгорание мусора на территории 15 кв. м. На устранение возгорания была направлена пожарная бригада в количестве 24 человек, было задействовано семь единиц специальной техники. Пожар был потушен в 22:40.

В результате ЧП погибла 75-летняя пенсионерка, еще 40 человек было эвакуировано. Все обстоятельства происшествия выясняются.