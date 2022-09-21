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    В Самаре на улице Осипенко загорелась квартира

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре на улице Осипенко загорелась квартира

    Во вторник, 20 сентября, около 22:20 в Самаре произошел пожар в доме 18 на ул. Осипенко, сообщает информационный портал volga.news со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

    В квартире произошло возгорание мусора на территории 15 кв. м. На устранение возгорания была направлена пожарная бригада в количестве 24 человек, было задействовано семь единиц специальной техники. Пожар был потушен в 22:40.

    В результате ЧП погибла 75-летняя пенсионерка, еще 40 человек было эвакуировано. Все обстоятельства происшествия выясняются.

    ТЭГИ:
    В Самаре на улице Осипенко загорелась квартира

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