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    Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

    21.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

    Она начнется со среды, 21 сентября. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку. Указ предусматривает также дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

    Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Это прежде всего коснется тех, кто уже проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Об этом пишут «Известия».

    Как указал президент РФ в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты нашей страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

    ТЭГИ:
    Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

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