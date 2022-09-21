Она начнется со среды, 21 сентября. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку. Указ предусматривает также дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Это прежде всего коснется тех, кто уже проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Об этом пишут «Известия».

Как указал президент РФ в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты нашей страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.