Специалисты переносят сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрические кабельные линии, а также газовую магистраль. Работы идут в том числе на всем участке улицы Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской и в примыкающих скверах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящий момент в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской переносят теплотрассу. Завершение работ запланировали на конец осени.

–При этом Самарский академический театр оперы и балета от теплоснабжения не отключен, горячая вода сейчас поступает штатно, через улицу Рабочую. Бригады материалом обеспечены – закупка труб произведена на 100 %, железобетонных лотков – на 70 %. Контроль ведется каждую смену – его осуществляют ФБУ «РосСтройКонтроль», а также собственник коммуникаций, – рассказал начальник отдела по строительству метрополитена ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Сергей Холтобин.

Также в рамках подготовительного этапа из зоны строительства будущей станции метро убрали трамвайные пути и контактную сеть. Таким образом освободили около 450 метров территории. После специалисты смогут приступить к разработке котлована, а также монтажу комплекса для прокладывания тоннелей.

– На участке улицы Галактионовской – от Вилоновской до Красноармейской – строительство будет вестись открытым способом, по этой причине часть территории займет котлован. Сейчас бригады рабочих сооружают основание для подкрановых путей и занимаются строительством временных дорог. Временные дороги – это железобетонные плиты, которые расположатся по краю котлована. Они необходимы для организации проезда спецтехники и поставки строительных материалов – конструкций, арматуры и бетона, – добавил Сергей Холтобин.

Новая станция метро позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города. При этом станет возможным сокращение интервала движения электропоездов до пяти-восьми минут.

Фото: администрация Самары