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    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

    21.09.2022

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    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

    Компания «РКС-Самара» с прошлого года начала декорировать коммунальную инфраструктуру к 135-летию самарского водопровода, сообщает официальный сайт samcomsys.

    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

    В работу шли различные материалы: цемент, песок, плитка, металл и другой неликвид, оставшийся от основной работы. Сначала такая работа проводилась только на территории предприятия, позже сотрудники начали облагораживать объекты и за пределами своих объектов. Теперь на улицах города тоже красуются необычные и яркие колодцы.

    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы
    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы
    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

    В 2022 году сотрудники компании начали декорирование люков, находящихся рядом с их домами. При этом проводилась работа по облагораживанию территории рядом с колодцами. Таким образом обновлены уже 170 объектов.

    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы
    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы
    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

    В каких-то местах только обложили люки плиткой, другие превратили в некое подобие самодельных оригинальных скульптур. Работники «РКС-Самара»  приглашают жителей Самары присоединиться к творческому процессу, предлагать свои идеи для преображения колодцев и вместе следить за их сохранностью. 

    Фото: сайт компании «РКС-Самара»

    ТЭГИ:
    В Самаре украсили водопроводные и канализационные колодцы

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