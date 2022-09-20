Она будет работать в субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, с 8:00 до 20:00, на улице Мира, 6. Как сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале, жителям и гостям города будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию.

Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 19:00. Кроме того, ярмарка «выходного дня» есть в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» Время работы: суббота-воскресенье с 8:00 до 20:00.





