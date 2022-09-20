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    Дмитрий Азаров: Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона

    20.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарскую область поставят новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы

    Вопрос об участии региона в федеральных программах по отрасли здравоохранения обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

    Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко сообщил, что в 2023-2025 годах на развитие сферы здравоохранения будет направлено более 10 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство новых поликлиник, ФАПов, ОВОПов, закупку оборудования и оснащение медицинских учреждений.

    Замглавы регионального минздрава отметил, что более чем на 1 млрд рублей увеличится финансирование на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также начиная с 2023 года будут реализовываться две новых программы. Одна из них — массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, или расширенный неонатальный скрининг. На эти цели в 2023 году из федерального бюджета планируется направить порядка 40 млн рублей. 120 млн федеральный центр выделит на оснащение учреждений медицинскими изделиями для реабилитации.

    За последние годы в системе здравоохранения Самарской области проведены масштабные преобразования. За 4 года в регионе появилось 110 новых объектов здравоохранения, было отремонтировано почти 200 больниц и поликлиник, в медицинские учреждения поступило около 14 тысяч единиц медицинского оборудования.

    Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где началось строительство современных ковид-госпиталей. С инициативой возведения объектов выступил губернатор Дмитрий Азаров. В период пика пандемии новой коронавирусной инфекции в губернии появилось 3 современных госпиталя: модульное здание клинико-диагностического отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Середавина, инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5 , инфекционное отделение в городской больнице № 2 в Сызрани.

    — Мы концентрируем здесь собственные усилия, и конечно, приходит огромная помощь из федерального центра благодаря поручению президента, инициированным главой государства национальным проектам, программам по модернизации первичного звена здравоохранения. В системе здравоохранения нашего региона произошли масштабные преобразования. Но есть, конечно, над чем работать. Здесь темпы не должны снижаться, — подчеркнул губернатор.

    ТЭГИ:
    Дмитрий Азаров: Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона

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