20.09.2022
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В понедельник, 19 сентября, в Чебоксарах состоялся восьмой тур Суперфиналов чемпионатов России по шахматам, сообщает информационный портал sovainfo.
После восьми туров с 5 очками на данный момент лидирует Санан Сюгиров. На втором месте отставая от него всего на пол очка расположились Даниил Дубов, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.
Гроссмейстер Санан Сюгиров в одно время переехал из Элисты в Тольятти и начал тренироваться в спортшколе № 4 «Шахматы». Позже он становился победителем различных первенств Европы и мира среди юношей. В 2018 году смог занять третье место на взрослом чемпионате Европы среди мужчин. В 2019 году стал победителем Кубка России.
Следующий тур Кубка России 2022 состоится 20 сентября, завершится соревнование 22 сентября.
Фото: Федерация шахмат России
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