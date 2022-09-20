    Поиск

    Гроссмейстер из Тольятти возглавил таблицу суперфинала после восьми туров чемпионата России

    20.09.2022

    536

    Автор:

    Гроссмейстер из Тольятти возглавил таблицу суперфинала после восьми туров чемпионата России

    В понедельник, 19 сентября, в Чебоксарах состоялся восьмой тур Суперфиналов чемпионатов России по шахматам, сообщает информационный портал sovainfo.

    После восьми туров с 5 очками на данный момент лидирует Санан Сюгиров. На втором месте отставая от него всего на пол очка расположились Даниил Дубов, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

    Гроссмейстер Санан Сюгиров в одно время переехал из Элисты в Тольятти и начал тренироваться в спортшколе № 4 «Шахматы». Позже он становился победителем различных первенств Европы и мира среди юношей. В 2018 году смог занять третье место на взрослом чемпионате Европы среди мужчин. В 2019 году стал победителем Кубка России.

    Следующий тур Кубка России 2022 состоится 20 сентября, завершится соревнование 22 сентября.

    Фото: Федерация шахмат России

    ТЭГИ:
    Гроссмейстер из Тольятти возглавил таблицу суперфинала после восьми туров чемпионата России

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации