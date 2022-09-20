В понедельник, 19 сентября, в Чебоксарах состоялся восьмой тур Суперфиналов чемпионатов России по шахматам, сообщает информационный портал sovainfo.

После восьми туров с 5 очками на данный момент лидирует Санан Сюгиров. На втором месте отставая от него всего на пол очка расположились Даниил Дубов, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

Гроссмейстер Санан Сюгиров в одно время переехал из Элисты в Тольятти и начал тренироваться в спортшколе № 4 «Шахматы». Позже он становился победителем различных первенств Европы и мира среди юношей. В 2018 году смог занять третье место на взрослом чемпионате Европы среди мужчин. В 2019 году стал победителем Кубка России.

Следующий тур Кубка России 2022 состоится 20 сентября, завершится соревнование 22 сентября.

Фото: Федерация шахмат России