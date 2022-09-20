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    Самарские полицейские за три дня поймали 50 пьяных водителей

    20.09.2022

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    Самарские полицейские за три дня поймали 50 пьяных водителей

    В период с 16 по 18 сентября сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2 100 различных нарушений правил дорожного движения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.

    За этот период было задержано 50 пьяных водителей, 8 человек без удостоверений, 318 нарушителей по тонировке машин, 56 граждан нарушили правила перевозки детей в автомобиле. По итогу всех мероприятий со стороны пешеходов было зафиксировано 170 нарушений.

    Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения быть острожными, не терять концентрации и не нарушать ПДД.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    Самарские полицейские за три дня поймали 50 пьяных водителей

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