Телезрителей региона на этой неделе ожидают кратковременные отключения телерадиосигнала. На передающих станциях в разных населенных пунктах могут возникать перерывы, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

20 сентября отключения будут производится в Алексеевке и поселке им. Клары Цеткин (Борский район), Березняках (Кинель-Черкасский), Камышле.

21 сентября отключения планируются в селе Мусорка (Ставропольский район), Новом Ермаково и Степановке (Камышлинский р-он), поселке Поволжском.

22 сентября отключения коснутся Усманки (Борский р-он), Старого Ермаково и Старого Усманово (Камышлинский), Подлесного (Красноярский р-он).

23 сентября сигнала не будет в Новом Якушкино (Исаклинский р-он) и в селе Хорошенькое (Красноярский район).

В эти даты на станциях будут проводить различные профилактические работы. Некоторые из них могут быть перенесены из-за погоды. Запланированные отключения полностью согласованы с вещателями.

Фото: правительство Самарской области