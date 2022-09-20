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    Жителям Самарской области временно отключат ТВ

    20.09.2022

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    Жителям Самарской области временно отключат ТВ

    Телезрителей региона на этой неделе ожидают кратковременные отключения телерадиосигнала. На передающих станциях в разных населенных пунктах могут возникать перерывы, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

    20 сентября отключения будут производится в Алексеевке и поселке им. Клары Цеткин (Борский район), Березняках (Кинель-Черкасский), Камышле.

    21 сентября отключения планируются в селе Мусорка (Ставропольский район), Новом Ермаково и Степановке (Камышлинский р-он), поселке Поволжском.

    22 сентября отключения коснутся Усманки (Борский р-он), Старого Ермаково и Старого Усманово (Камышлинский), Подлесного (Красноярский р-он).

    23 сентября сигнала не будет в Новом Якушкино (Исаклинский р-он) и в селе Хорошенькое (Красноярский район).

    В эти даты на станциях будут проводить различные профилактические работы. Некоторые из них могут быть перенесены из-за погоды. Запланированные отключения полностью согласованы с вещателями.

    Фото: правительство Самарской области 

    ТЭГИ:
    Жителям Самарской области временно отключат ТВ

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