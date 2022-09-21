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    В Самарской области пройдет концерт музыки из японских аниме и видеоигр

    21.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области пройдет концерт музыки из японских аниме и видеоигр

    В Тольятти пройдет мероприятие для любителей современной японской культуры, сообщает информационный портал samara.kp.

    Большой музыкальный концерт 1 октября 2022 года представит дирижер, композитор и продюсер Кеничи Симура. На нем будет исполнена музыка из произведений великого аниматора Хаяо Миядзаки. На концерте будет исполняться музыка из фильмов «Унесенные призраками», «Ходячий замок» «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута». Также на мероприятии выступят певицы Мария Лагерфельд, Ксения Мешкова, Кристина Жмулина.

    Музыкальные произведения будут сопровождаться видеоинсталляциями. Мероприятие пройдет в КЦ «Автоград».

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    В Самарской области пройдет концерт музыки из японских аниме и видеоигр

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