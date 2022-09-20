Инцидент произошел в 7:36 вторника, 20 сентября. Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. В итоге подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова — пожар № 2.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание светильника.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 200 человек. На место происшествия выезжали 77 специалистов и 25 единиц техники.