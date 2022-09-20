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    С 20 сентября автобусы в Крутые Ключи и Смышляевку начнут ходить по временной схеме

    20.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самару планируют закупить 300 новых автобусов

    В понедельник, 19 сентября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили тему транспортной доступности микрорайона Крутые Ключи и Баварской деревни поселка Смышляевка. Со вторника, 20 сентября, движение автобусного маршрута № 67 будет осуществляться по временной схеме — такую задачу главе регионального минтранса и руководителям Красноглинского и Волжского районов поставил губернатор Дмитрий Азаров.

    Напомним, в конце августа во время рабочей поездки губернатора в Крутые Ключи и Смышляевку жители Волжского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить ситуацию с транспортной доступностью территории. В частности, они предложили продлить 67-й маршрут до поселка Петра Дубрава. Глава региона поручил министру транспорта Ивану Пивкину вместе с общественниками обсудить ситуацию и выработать решение, устраивающее людей. В ответ на вопрос губернатора о том, к какому сроку реально выполнить задачу, глава регионального минтранса назвал дату 20 сентября.

    Сегодня на совещании Дмитрий Азаров поручил министру доложить об исполнении задачи. Иван Пивкин отметил, что обсуждения, прежде всего в соцсетях, были бурные. Против продления маршрута выступил ряд жителей «Новой Самары» и Мехзавода.

    — В итоге на совместном заседании с главами районов и общественниками было предложено 67-й оставить в тех же параметрах, при этом открыв новый маршрут — 367-й. Это будет межмуниципальный маршрут, но по регулируемым тарифам. Сейчас готовим нормативные документы, включаем его в реестр, — пояснил Иван Пивкин.

    Он добавил, что на процедуры, в частности, по вопросам утверждения тарифов, потребуется месяц.

    — Единственное решение, которое возможно сейчас в рамках существующего законодательства, — автобус №67 сможет доезжать до школы в Волжском районе и возвращаться на маршрут, — сообщил министр о варианте временной схемы движения.

    — Коллеги, вы сами определили дату — 20 сентября. И теперь докладываете, что вам нужен еще месяц. Никуда это не годится. Мы людям пообещали, поэтому с завтрашнего дня обеспечьте исполнение задачи, — поставил задачу Дмитрий Азаров министру и главам территорий, — Пусть это будет временная схема до того, как пройдете все процедуры. Пусть тот вариант, о котором вы сказали, но тогда у нас количество транспорта должно быть увеличено.

    Губернатор поручил главам муниципалитетов и представителям министерства лично проконтролировать исполнение задачи.

    — Сегодня последние усилия предпримите, а завтра проконтролируйте исполнение. Ваши сотрудники, главы Красноглинского и Волжского районов завтра начинают свой рабочий день в семь утра на остановках общественного транспорта вверенных территорий, — поручил Дмитрий Азаров.

    Губернатор также поставил задачу, чтобы перевозчик ускорил оформление тарифных документов.

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    С 20 сентября автобусы в Крутые Ключи и Смышляевку начнут ходить по временной схеме

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