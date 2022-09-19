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    Самарские подростки могут стать участниками лаборатории современного искусства

    19.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарские подростки могут стать участниками лаборатории современного искусства

    С сентября по декабрь самарские школьники с 8 по 11 класс смогут познакомиться с современным искусством в рамках лаборатории «ИЗМ» (12+). Ее откроет искусствовед и медиатор Уральской индустриальной биеннале Полина Фищенко, пишет drugoigorod.ru.

    Юные участники познакомятся с историей совриска, самарской арт-сценой и создадут собственные проекты. Занятия будут проходить преимущественно днем по воскресеньям. Подробную программу курса можно найти здесь.

    Чтобы попасть на обучение, нужно заполнить заявку до 20 сентября.

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    Самарские подростки могут стать участниками лаборатории современного искусства

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