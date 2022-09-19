Вопрос о готовности к началу отопительного сезона в Самарской области обсуждался на традиционном оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 19 сентября. Согласно предварительным прогнозам, старт отопительного сезона в муниципалитетах планируется уже на следующей неделе.

О готовности к старту отопительного сезона сообщили все главы городов и районов региона.

— Температурный режим нам подскажет. Главное, чтобы мы были во всеоружии, чтобы, не затягивая процесс, в случае необходимости подключить в первую очередь объекты социальной инфраструктуры, начиная с объектов с постоянным пребыванием людей – медицинские стационары, детские сады, школы — подчеркнул губернатор, поставив задачу профильным министерствам проконтролировать своевременную подачу заявок учреждениями.

Несмотря на то, что пока в регионе сохраняется теплая погода, в ряд социальных объектов по заявкам уже началась подача тепла. Первый заместитель главы областной столицы Владимир Василенко сообщил, что по Самаре уже поступило около 75 % заявок от объектов здравоохранения, детских учреждений – детских садов, интернатов и детских домов, начато их подключение.