Шестиэтажное здание, рассчитанное на 700 посещений в смену, начали строить в июне прошлого года. Известно, что медучреждение откроют в следующем году. В понедельник, 19 сентября, в телеграм-аккаунте администрации Самары появилась информация о поиске персонала для работы в будущей поликлинике.

В частности, требуются врачи и медсестры в детское и взрослое отделения. Среди них врач-педиатр, терапевт, хирурги, психологи, инструктор по лечебной физкультуре, санитарки, медсестры и др. Полный перечень вакансий можно увидеть по ссылке.

Получить подробную информацию или подать заявку на вакансию можно по телефону: 330-33-94.