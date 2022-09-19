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    В Самаре начался набор медперсонала в поликлинику в Волгаре

    19.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре начался набор медперсонала в поликлинику в Волгаре

    Шестиэтажное здание, рассчитанное на 700 посещений в смену, начали строить в июне прошлого года. Известно, что медучреждение откроют в следующем году. В понедельник, 19 сентября, в телеграм-аккаунте администрации Самары появилась информация о поиске персонала для работы в будущей поликлинике.

    В частности, требуются врачи и медсестры в детское и взрослое отделения. Среди них врач-педиатр, терапевт, хирурги, психологи, инструктор по лечебной физкультуре, санитарки, медсестры и др. Полный перечень вакансий можно увидеть по ссылке.

    Получить подробную информацию или подать заявку на вакансию можно по телефону: 330-33-94.

    ТЭГИ:
    В Самаре начался набор медперсонала в поликлинику в Волгаре

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