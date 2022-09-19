Самарская область вновь отмечена на федеральном уровне: регион получил благодарность Минстроя России за заслуги в области строительства и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве, которое в понедельник, 19 сентября, провел губернатор Дмитрий Азаров. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы городов губернии.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что в конце прошлой недели в Москве в рамках проведения двухдневной стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства» подведены итоги по курируемым Минстроем России направлениям работы за 8 месяцев 2022 года.

Регион стал одним из лидеров среди субъектов страны, которые успешно справляются с реализацией программ национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

— Роль Самарской области по реализации национальных проектов была подчеркнута отдельно. За исполнение всех показателей нам вручена благодарность министерства, – сообщил Иван Пивкин.

— Наша с вами работа, не только двух министерств, но и правительства региона в целом, оценена на высоком уровне. Поздравляю, коллеги, – обратился Дмитрий Азаров к участникам совещания. – Конечно, эта благодарность должна еще больше мобилизовать нас. Занять региону лидирующие позиции в стране – важнейшая задача. Но, как правило, еще сложнее удерживать лидерство на протяжении долгих лет. Уверен, эта задача нам по плечу.

Фотография: правительство Самарской области