Главным врачом Кошкинской центральной районной больницы назначили Виталия Салманидина, сообщает информационный портал 63.ru.

Он работает в сфере медицины более 18 лет. В середине двухтысячных окончил СамГМУ по специальности «Лечебное дело». Уже с 2005 года начал работать травматологом-ортопедом в Красноярской ЦРБ. В 2015 году в этом же медицинском учреждении стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Кстати, этим летом в Самаре в сфере здравоохранения было достаточно много назначений и переходов. Новые руководители появились в медсанчасти № 5 и городской больнице имени Пирогова.