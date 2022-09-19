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    В Кошкинском районе Самарской области больницу возглавил травматолог

    19.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Кошкинском районе Самарской области больницу возглавил травматолог

    Главным врачом Кошкинской центральной районной больницы назначили Виталия Салманидина, сообщает информационный портал 63.ru.

    Он работает в сфере медицины более 18 лет. В середине двухтысячных окончил СамГМУ по специальности «Лечебное дело». Уже с 2005 года начал работать травматологом-ортопедом в Красноярской ЦРБ. В 2015 году в этом же медицинском учреждении стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

    Кстати, этим летом в Самаре в сфере здравоохранения было достаточно много назначений и переходов. Новые руководители появились в медсанчасти № 5 и городской больнице имени Пирогова.

    ТЭГИ:
    В Кошкинском районе Самарской области больницу возглавил травматолог

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