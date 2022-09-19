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    С октября самарские дачные автобусы будут ездить только по выходным

    19.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    С октября самарские дачные автобусы будут ездить только по выходным

    Сейчас в городе работают 29 таких маршрутов. Стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года, как и льготы по садово-дачным, социальным и школьным картам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    С сентября в соответствии с утвержденным расписанием и в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении «из города» отправляются на час позже, а последние рейсы из дачных массивов выполняются на час раньше. Такой график будет действовать до конца сезона перевозок. Он намечен на 31 октября.

    Вместе с тем оперштаб по борьбе с COVID-19 рекомендует самарцам категории 65+ не пренебрегать профилактическими мерами и пользоваться средствами защиты органов дыхания при совершении поездок.

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    С октября самарские дачные автобусы будут ездить только по выходным

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