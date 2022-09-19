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    В Самарской области начнут делать назальные прививки от COVID-19

    19.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области начнут делать назальные прививки от COVID-19

    Назальные прививки от коронавирусной инфекции должны появиться в поликлиниках региона уже на следующей неделе, сообщает информационный портал samara.kp.

    Это будет та же самая вакцина «Спутник V», но способ ее доставки внутрь изменится. Теперь появится возможность делать прививку от COVID-19 назальным способом. Для этого уже закуплены специальные насадки-распылители. В ближайшее время во всех медицинских учреждениях появится возможность сделать прививку именно так.

    Компоненты у препарата совершенно одинаковы, отличается лишь форма доставки в организм вакцинируемого. При назальном распылении защитные клетки начинают формироваться на слизистой, затем попадают в кровь. Там и начинается процесс формирования антител. Выбор между инъекциями и новым способом вакцинации остается за пациентом, принципиальной разницы в их эффективности нет.

    ТЭГИ:
    В Самарской области начнут делать назальные прививки от COVID-19

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