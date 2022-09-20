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    В Самаре пройдет выставка-продажа растений

    20.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре пройдет выставка-продажа растений

    Мероприятие (6+) состоится в воскресенье, 25 сентября, с 12:00 до 18:00 у колеса обозрения в парке Гагарина, пишет drugoigorod.ru. Все вырученные деньги пойдут в реабилитационный центр «Выше Радуги» для детей с ДЦП.

    На выставке все желающие смогут обменяться:

    • домашними и садовыми растениями, черенками или взрослыми экземплярами;
    • семенами;
    • грунтом и удобрениями;
    • аксессуарами, горшками и кашпо;
    • книгами о цветоводстве.

    Если нечего принести, то можно приобрести любое понравившееся растение за символическую стоимость в 50 — 100 рублей. При покупке или обмене получите консультацию по выращиванию и уходу за растениями.

    Для участия в выставке-продаже надо заранее записаться тут или позвонить по номеру телефона: 8 (917) 145-00-52.

    ТЭГИ:
    В Самаре пройдет выставка-продажа растений

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