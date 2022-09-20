Мероприятие (6+) состоится в воскресенье, 25 сентября, с 12:00 до 18:00 у колеса обозрения в парке Гагарина, пишет drugoigorod.ru. Все вырученные деньги пойдут в реабилитационный центр «Выше Радуги» для детей с ДЦП.

На выставке все желающие смогут обменяться:

домашними и садовыми растениями, черенками или взрослыми экземплярами;

семенами;

грунтом и удобрениями;

аксессуарами, горшками и кашпо;

книгами о цветоводстве.

Если нечего принести, то можно приобрести любое понравившееся растение за символическую стоимость в 50 — 100 рублей. При покупке или обмене получите консультацию по выращиванию и уходу за растениями.

Для участия в выставке-продаже надо заранее записаться тут или позвонить по номеру телефона: 8 (917) 145-00-52.