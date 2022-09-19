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    В Самаре планируют благоустроить парк Победы

    19.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре планируют благоустроить парк Победы

    Работы хотят провести в преддверии 80-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Такая информация прозвучала на очередном заседании гордумы. Так, депутаты рекомендовали администрации Самары рассмотреть возможность благоустройства общественного пространства. В частности, речь шла о высадке хвойных деревьев, создании клумб, реконструкции озера и информационного наполнения памятной стелы.

    Вместе с тем депутаты предложили поменять ограждение по периметру озера в парке Гагарина, а также установить там автоматы для продажи питьевой воды по розничным ценам. Кроме того, руководству зоны отдыха рекомендовали увеличить число бесплатных модульных туалетов, предоставить информацию о льготных условиях посещения аттракционов для детей с ограниченными возможностями, из многодетных детей и находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создать концепцию совершенствования и развития общественного пространства.

    ТЭГИ:
    В Самаре планируют благоустроить парк Победы

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