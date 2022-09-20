Благотворительный фонд «Евита» в партнерстве с региональными министерствами здравоохранения и социально-демографической политики при поддержке «Фонда президентских грантов» открывает проект «Маршрут жизни», пишет drugoigorod.ru.

Организаторы хотят найти семьи с тяжелобольными детьми и помочь им в развитии и реабилитации особого ребенка. Для этого до 31 мая 2023 года будут проходить выезды в отдаленные районы Самарской области. Семьи получат «дорожную карту» с маршрутизацией по профильным врачам, содействие в прохождении обследований, а также помощь психолога, соцработника и юриста.

Как отмечают специалисты фонда «Евита», в Самарской области информированность родителей детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития повысилась, но возникают новые проблемы, требующие консультации:

вопросы оформления инвалидности;

социальных льгот;

лекарственного обеспечения;

получения технических средств реабилитации с учетом всех физических особенностей ребенка;

маршрутизация по реабилитационным центрам региона.

Принять участие в проекте могут семьи с тяжелобольными детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.