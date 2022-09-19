В розничную сеть «Красное и Белое» ищут работника, в обязанности которого будут входить взаимодействие с правоохранительными органами, контрольно-ревизионная деятельность в магазинах, подбор и проверка кандидатов.
Требования: опыт работы в МВД или других силовых структурах, знание ПК на уровне уверенного пользователя. Приветствуется опыт работы в торговых сетях по линии предотвращения потерь ТМЦ.
Требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Зарплата — от 60 до 100 тысяч рублей.
На завод «Авиаагрегат» ищут сотрудника, который будет заниматься выполнением погрузочно-разгрузочных работ (полувагоны, автофуры), а также погрузкой материалов при выдаче в цеха.
Требования: наличие стропального удостоверения, опыт работы от года, среднее профессиональное образование. Зарплата — от 16 800 рублей.
На завод имени Тарасова ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить руководство и организация работы отдела технического надзора, контроль своевременности и качества выполняемых ими работ, согласование органами надзора изменений к проектной документации, проверка правильности оформления исполнительной документации, контроль ведения и комплектования исполнительной документации, а также графика производства работ.
Требования: высшее образование, опыт руководства коллективом от десяти человек, опыт работы на аналогичных должностях более трех лет.
Окончательный уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования.
В УФССП России по Самарской области ищут специалиста, в обязанности которого будет входить принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов.
Требования: высшее юридическое, экономическое, педагогическое или психологическое образование. Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей в органах принудительного исполнения — 40 лет.
Опыт работы не требуется. Зарплата — от 30 до 40 тысяч рублей.
В Самарский областной центр катастроф и скорой медпомощи ищут водителя. Он будет выполнять обязанности согласно должностной инструкции.
Главные требования — опыт работы в сфере здравоохранения. Также нужны права категорий B, C и D.
Зарплата — до 28 тысяч рублей.
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