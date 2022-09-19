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    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    19.09.2022

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    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав
    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    Инспектор службы безопасности

    В розничную сеть «Красное и Белое» ищут работника, в обязанности которого будут входить взаимодействие с правоохранительными органами, контрольно-ревизионная деятельность в магазинах, подбор и проверка кандидатов.

    Требования: опыт работы в МВД или других силовых структурах, знание ПК на уровне уверенного пользователя. Приветствуется опыт работы в торговых сетях по линии предотвращения потерь ТМЦ.

    Требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Зарплата — от 60 до 100 тысяч рублей.

    Отклик на вакансию здесь.

    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    Стропальщик

    На завод «Авиаагрегат» ищут сотрудника, который будет заниматься выполнением погрузочно-разгрузочных работ (полувагоны, автофуры), а также погрузкой материалов при выдаче в цеха.

    Требования: наличие стропального удостоверения, опыт работы от года, среднее профессиональное образование. Зарплата — от 16 800 рублей.

    Отклик на вакансию здесь.

    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    Начальник отдела технического надзора 

    На завод имени Тарасова ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить руководство и организация работы отдела технического надзора, контроль своевременности и качества выполняемых ими работ, согласование органами надзора изменений к проектной документации, проверка правильности оформления исполнительной документации, контроль ведения и комплектования исполнительной документации, а также графика производства работ.

    Требования: высшее образование, опыт руководства коллективом от десяти человек, опыт работы на аналогичных должностях более трех лет.

    Окончательный уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования.

    Отклик на вакансию здесь.

    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    Судебный пристав-исполнитель

    В УФССП России по Самарской области ищут специалиста, в обязанности которого будет входить принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов.

    Требования: высшее юридическое, экономическое, педагогическое или психологическое образование. Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей в органах принудительного исполнения — 40 лет.

    Опыт работы не требуется. Зарплата — от 30 до 40 тысяч рублей.

    Отклик на вакансию здесь.

    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

    Водитель «скорой помощи»

    В Самарский областной центр катастроф и скорой медпомощи ищут водителя. Он будет выполнять обязанности согласно должностной инструкции.

    Главные требования — опыт работы в сфере здравоохранения. Также нужны права категорий B, C и D.

    Зарплата — до 28 тысяч рублей. 

    Отклик на вакансию здесь.

    ТЭГИ:
    Вакансии недели: требуются стропальщик, водитель «скорой» и судебный пристав

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