Инспектор службы безопасности

В розничную сеть «Красное и Белое» ищут работника, в обязанности которого будут входить взаимодействие с правоохранительными органами, контрольно-ревизионная деятельность в магазинах, подбор и проверка кандидатов.



Требования: опыт работы в МВД или других силовых структурах, знание ПК на уровне уверенного пользователя. Приветствуется опыт работы в торговых сетях по линии предотвращения потерь ТМЦ.



Требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Зарплата — от 60 до 100 тысяч рублей.